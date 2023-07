WOODS, Michael



À Laval, le 24 juin 2023, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Michael Woods, conjoint de Quach Nguy Nga "Gina".Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses soeurs Patricia, feu Carol (Barry Taylor) et Judith, son frère Terrence "Terry" (Cécile), ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche, 9 juillet 2023 de 13 h à 16 h, au complexe funéraire :Au lieu des fleurs, un don à la Société canadienne du cancer serait grandement apprécié.