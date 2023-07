LANIEL, Henri



Le 20 juin 2023, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Henri Laniel.Il laisse dans le deuil sa soeur Fernande, son frère Fernand (Francine Poulin), son ex-épouse Joanne Bouchard et son fils Luc, ses neveux et nièces, cousins et cousines ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche, 16 juillet, à 9h à:7679 BOUL. TASCHEREAUBROSSARDUn simple hommage à la vie sera célébré au salon même à 11h.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.