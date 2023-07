LEFEBVRE, Rachel



À Montréal, le vendredi 30 juin 2023 est décédée, à l'âge de 91 ans, Rachel Lefebvre, épouse de feu Bernard Payment.Elle laisse dans le deuil ses enfants Danielle, Johanne (Jules) et Chantal (André), ses petits-enfants Jean-Philippe, Eve, Martine, Maude, Antoine et Gabriel, ses arrière-petits-enfants Milo, Rémi, Vincent, Louis, Esmée et Flora, son frère André, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele vendredi 7 juillet 2023 de 14h à 21h ainsi que le samedi dès 8h30.Les funérailles seront célébrées le samedi 8 juillet 2023, à 10h en l'église St-Donat (6805, rue de Marseille).En guise de sympathie et de remerciements pour les bons soins reçus, un don peut être fait à sa mémoire à la Société de soins palliatifs du Grand Montréal.