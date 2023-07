PELLAND, Monique



De L'Assomption, le 24 juin 2023, est décédée Monique Pelland Nicol, 92 ans, épouse de feu Roland Nicol.Elle laisse dans le deuil ses filles Manon (Jean Beaulieu) et Chantal (Yanick Robert), ses petits-enfants Marie-France, Laurie-Anne, Xavier et Zachary, ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux, nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 8 juillet à 10h auL'ASSOMPTION, QC J5W 3C9www.complexefunerairejeancomtois.caSuivront les funérailles en l'église de L'Assomption, 153 du Portage, à 14h.