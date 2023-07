QUINTAL, Monique



À son domicile à Repentigny, le 23 juin 2023, à l'âge de 78 ans, est décédée dame Monique Quintal, épouse de monsieur Serge Morin. Elle était la fille de feu dame Cécile Dubreuil et de feu monsieur Léo Quintal de Charlemagne.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Serge Morin, ses fils Stéphane (François Legendre) et François (Gaëlle Morin), ses petits-enfants adorés Alexandra, Antoine et Amélie, ses frères et soeurs Jacques (Françoise Pilon), Jean (Sylvie Morin), Raymond (Lise Lambert), Lucie (Jacques D'Argencourt) et Céline (Roger Drouin), son beau-frère Richard Morin (Louise Boileau), ses nombreux neveux et nièces, cousins et cousines ainsi que plusieurs ami.e.s.La famille accueillera parents et amis le dimanche 9 juillet 2023 de 14h à 17h, au complexe funéraire:Une liturgie de la Parole suivra à 17h en la chapelle du complexe. Suite à la liturgie, elle sera incinérée et ses cendres seront inhumées à une date ultérieure au cimetière Le repos St-François d'Assise.La famille invite ceux et celles qui ne pourront être présents à se joindre à elle virtuellement le dimanche 9 juillet 2023 à 17h en utilisant le lien de diffusion de la cérémonie en direct disponible sur l'avis de décès du site www.magnuspoirier.com.La famille tient à remercier toutes les personnes du domaine de la santé qui, ces dernières années, ont pris bien soin d'elle. Un merci particulier est adressé au personnel de la résidence Le Notre-Dame à Repentigny.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Santé Sud de Lanaudière (Hôpital Pierre-Le Gardeur).