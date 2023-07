FOURNIER, Estelle

(née Beaulieu)



À Châteauguay, le 28 juin 2023, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Estelle Fournier (née Beaulieu), épouse de feu M. Robert Fournier.Elle laisse dans le deuil sa fille Diane (feu Roland), son fils Denis (Hélène), son fils Yvon (Carole), ses petits-enfants, Véronique et Jean-Gabriel, ses arrière-petits-enfants Émerick et Isaak, ses soeurs Lucille (feu Georges) et Gisèle (feu Émile), ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 16 juillet, 2023 de 14h à 17h à la:En lieu de fleurs, un don à une oeuvre de charité de votre choix serait très apprécié.