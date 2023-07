LACROIX, Florent



De Deux-Montagnes, le 30 juin 2023, l'âge de 63 ans, est décédé monsieur Florent Lacroix.Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs : Robert (Claire), Pauline (feu Michel), Fernande (Clément), feu Yvan (Anne-Marie), Michel (Lucie), Jocelyne (Réjean), Sylvie (feu Normand) et André (Johanne), ses neveux, nièces et plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 9 juillet de 13h à 16h30 au :SAINT-EUSTACHE, QC(450) 473-5934Une cérémonie hommage aura lieu le même jour à 16h30 en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.