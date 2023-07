BOUTIN, Maurice



À Repentigny, le 2 juin 2023, à l'âge de 89 ans est décédé M. Maurice Boutin, veuf de Yolande Bédard.Il laisse dans le deuil ses fils Yvan (Louise) et Jacques (Wendy), ses petits-enfants Simon (Andrée-Anne), Andréanne, Anouk et Karl, ses frères Gaston (Anne-Rose) et Réjean (Ginette), ses beaux-frères et belles-soeurs : Lucien (feu Ghislaine), Thérèse Bédard (feu Maurice Roy), Josaphat Thérien (feu Rose-Aimé Bédard) et Gabrielle Bédard (Victor Drouin) ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au :15005 RUE SHERBROOKE ESTMONTRÉAL, QC H1A 3X1514-498-7682Condoléances : www.cfdt.cale dimanche 9 juillet de 10h à 14h, suivi d'un hommage à la chapelle du complexe.Les funérailles auront lieu le samedi 15 juillet à 13h30 à l'église de Ste-Rose de Watford, située au 515 rue Principale.En hommage, un don à la Société Alzheimer de Lanaudière serait apprécié.