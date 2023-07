ROCH, Robert



Au C.H. Pierre-Le Gardeur, le 29 juin 2023, à l'âge de 80 ans, est décédé Robert Roch. Il était le frère de feu Rolland et feu Jacqueline.Il laisse dans le deuil, sa fille Isabelle (Martin); son petit-fils Thomas, Steven et Émilie; ses soeurs Denise (feu Guy) et Claudette (Auguste); sa belle-soeur Rollande; la mère de sa fille Jocelyne; ses neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra vos marques de sympathie, le dimanche 9 juillet de 9h30 à 12h chez416 du Village, RepentignyUn hommage à sa vie lui sera rendu à 12h.La famille tient à remercier le personnel de l'unité de transition du C.H. Pierre-Le Gardeur pour leurs bons soins.En guise de sympathie, au lieu de fleurs, des dons à Diabète Québec (don@diabete.qc.ca) seraient appréciés.