BOYER, Serge



Le 14 juin 2023, à l'âge de 81 ans et 9 mois, est décédé Serge Boyer, après de longues années de combat, de courage, de volonté de vivre; Serge mérite maintenant un repos en paix, sans douleur et sans souffrance.Il laisse dans le deuil son épouse Gisèle Robitaille Boyer, le précédent ses 4 frères et 5 soeurs décédés, sa soeur Pierrette (feu Rolland Levac), sa soeur Estelle (feu André Roy), son beau-frère Jean Roy (feu Micheline Boyer). Il laisse également dans le deuil ses belles-soeurs Réjeanne (feu André Dubeault), Elianne (feu Marcel Aubry) et ses beaux-frères Pierre (feu Diane Beausoleil) et Michel (Mireille Daveluy) ainsi que de nombreux neveux et nièces.Serge a fait carrière en plomberie. Il a d'abord travaillé pour des contracteurs, avant de créer sa compagnie Plomberie-Chauffage Serge Boyer Ltée. Très actif dans sa communauté, il s'est impliqué entre autres dans le Club Optimiste de Pierrefonds et Nord-Ouest, passionné de bateau, il était membre de la Marina Ile Perrot, où il a contribué au succès de l'Organisme Papillon l'Aile Brisée, en faveur des enfants handicapés dont le sort le préoccupait beaucoup.Les funérailles auront lieu le samedi 8 juillet, à 11h, en l'église Sainte-Geneviève, au 16037 boul. Gouin O., Sainte-Geneviève. La famille recevra les condoléances à compter de 10h.Madame Boyer aimerait remercier tout le personnel de l'Hôpital général Lakeshore, en particulier le personnel de l'hémodialyse, ainsi que tout le personnel du département de cardiologie de l'Institut de Cardiologie de Montréal.En lieu de fleurs, un don à la Fondation de l'Hôpital général Lakeshore ou à la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal serait apprécié.