COULOMBE, Robert



À Sainte-Julie, paisiblement entouré de ses proches, le 3 juillet 2023, à l'âge de 86 ans, s'est éteint M. Robert Coulombe, fils de feu Henri Coulombe et feu Mariette Beauchamp et époux de Nicole Gervais. Il était retraité de Bell Canada.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Bruno (Réjeanne) et Annick, ses petits-enfants Patrice (Marie-Jeanne) et Raphaël, sa soeur et ses frères feu Pierrette, feu Yvon (Claudette) et Michel (feu Francine), ses filleuls Sylvie (Daniel) et Éric (Martyne), ses cousins et cousines ainsi que ses neveux et nièces.La famille recevra vos condoléances le dimanche 9 juillet 2023 de 13h30 à 16h30 au:À l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE, QC J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. : (450) 655-6036 |Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Diabète Québec.https://www.diabete.qc.ca/don-en-argent/