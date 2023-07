DORÉ, Paul



C'est entouré de sa famille et de beaucoup d'amour que notre père Paul Doré nous a quittés le mardi 27 juin 2023 à l'âge de 92 ans.C'est aussi avec le coeur en paix que notre père est parti retrouver l'amour de sa vie, notre mère adorée Madeleine Langlois qui l'attendait depuis bientôt 15 ans.Il laisse dans le deuil ses cinq enfants : Danielle (Daniel Lefebvre), Serge (Nathalie Girard), Lyne (Sylvain Gravel), Sylvie et Manon (Claude Moroté), ainsi que dix petits-enfants, treize arrière-petits-enfants, son amie Jeanne D'Arc Roussel et plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera le dimanche 9 juillet de 13h à 16h et 18h à 21h ainsi que lundi dès 10h au :Les funérailles suivront lundi le 10 juillet en l'église de St-Paul L'Ermite à 11h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer ou à la Fondation Santé Sud de Lanaudière.