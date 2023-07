FILTEAU, Jacques



À Sherbrooke, le 17 juin 2023, est décédé subitement monsieur Jacques Filteau à l'âge de 74 ans.Il laisse dans le deuil sa conjointe des 43 dernières années madame France Couture, de même que la famille de cette dernière.Monsieur Filteau laisse également dans le deuil ses frères Alain (Hélène Fortin) et Claude, sa soeur Christiane, ses neveux, nièces, petites-nièces et petit-neveu auxquels il était très attaché, sans oublier surtout ses frères de coeur ainsi que tous ses amis qu'il affectionnait. Leur petit Sammy est inquiet, car il ne comprend pas l'absence prolongée de son maître.Les visites auront lieu le vendredi 7 juillet 2023 de 13h à 17h au4230 BERTRAND FABISHERBROOKESuivra à 17h une cérémonie en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier les premiers répondants pour leur professionnalisme et leur support attentionné envers sa conjointe.