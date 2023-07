LAFRANCE, Dr Roméo



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès du Dr Roméo Lafrance survenu le 8 juin 2023 à l'âge de 90 ans. Il était l'époux de feu Suzanne St-Amour.Il laisse dans le deuil son amie et ange gardien Michelle, ses frères et soeurs de la région de Pembroke, Ontario : Edna, Lucienne, Lillianne, Gerald, André (Shirley) et Ernest (Elaine), sa belle-soeur Janine St-Amour ainsi que ses nombreux neveux et nièces et amis.Il a consacré l'essentiel de sa carrière de chirurgien général à l'hôpital St-Luc de Montréal (CHUM).Selon ses dernières volontés, aucunes funérailles n'auront lieu.La famille tient à remercier chaleureusement le personnel de soutien des soins palliatifs du Centre d'Hébergement Champlain ainsi que le Dr Robert Marchand pour leurs précieux apports.Pour témoigner votre sympathie, la famille vous invite à faire un don à la Fondation du CHUM.