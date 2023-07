PICARD, Andrée



À Châteauguay, le 23 juin 2023, à l'âge de 80 ans, est décédée Mme Andrée, épouse de M. Paul Renaud.Outre son époux, elle laisse dans le deuil son fils Daniel (Lorraine), ses petits-enfants Geneviève (William) et Mathieu, son arrière-petit-fils Alexis, ainsi qu'autres parents et amis. Elle rejoint ses soeurs Yvette et Thérèse.La famille désire remercier les membres du personnel du CLSC de Châteauguay pour les bons soins et leur support.450 699-9919www.alexandrenicole.com