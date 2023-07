Blocage du pont-tunnel: des ex-Farfadaas reçoivent une tape sur les doigts

Deux figures de proue du mouvement anti-mesures sanitaires s’en sont tirés avec une tape sur les doigts pour avoir participé au blocage du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine pendant la pandémie.

«C’est une peine clémente, mais elle est raisonnable», a dit le juge Jean-Jacques Gagné en condamnant Steeve Charland et Karol Tardif à 120 heures de travaux communautaires, ce mercredi au palais de justice de Montréal.

Assis dans la salle d’audience, les accusés de 50 et 54 ans sont restés attentifs lors du prononcé de la sentence pour leur méfait commis en mars 2021, tandis que la pandémie de la COVID-19 frappait le Québec.

Ce jour-là, les deux chefs de file du défunt groupuscule des Farfaadas avaient participé à une manifestation contre les mesures sanitaires. Mécontent des policiers présents sur place, un groupe de plusieurs individus s’est alors mis en tête d’aller bloquer le pont-tunnel, cette fois afin de protester contre eux.

Et ils ont réussi leur coup, entravant la circulation pendant quelques minutes.

«Ils l’ont fait sans se soucier du sentiment d’intimidation potentiellement ressenti par les usagers et, surtout, sans se soucier de l’impact de la jouissance du pont-tunnel», avait dit le juge.

Il a ensuite rappelé que si les accusés « considèrent participer au changement social », ils étaient libres de le faire, mais qu’ils devaient tout de même respecter la loi.

Absolution refusée

Or, si Me Martin Bourgeois de la Couronne était d’accord que les accusés ne méritaient pas d’aller en prison pour leur crime, il souhaitait quand même qu’ils aient un casier judiciaire. Il suggérait un « sursis de peine » assorti d’une année de probation et des travaux communautaires.

Les ex-Farfadaas, de leur côté, avaient demandé l’absolution.

« En aucun temps je n’ai voulu défier la loi », avait témoigné Tardif, pendant que Charland vantait l’aide qu’il dit avoir offerte aux démunis pendant la pandémie.

Ce dernier a donné en exemple des sommes considérables grâce aux dons et la vente d’articles au nom des Farfadaas, qui auraient bénéficié auprès de gens dans le besoin.

Sauf que pour bénéficier d’une absolution, ils devaient prouver qu’un casier judiciaire aurait un effet démesuré sur leur vie.

« Ici, je n’en vois pas », a dit le juge en soulignant toutefois que les accusés n’avaient pas d’antécédents judiciaires et qu’ils avaient des « valeurs prosociales ».

Tout au long des procédures, ils sont d’ailleurs restés courtois, a ajouté le magistrat.

« On va continuer d’aller redonner à la société », s’est limité à commenter Charland, à la sortie de la salle d’audience.

Le coaccusé Mario Roy, qui a agi en tant que « leader » dans le blocage du pont-tunnel, devra pour sa part recevoir sa sentence à une date ultérieure.