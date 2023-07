PARADIS, Gisèle



Au Centre hospitalier Hôtel-Dieu de St-Jérôme, le 26 février 2023, à l'âge de 78 ans, est décédée Mme Gisèle Paradis, épouse de feu M. Guy Vaillancourt, demeurant à St-Calixte, autrefois de Montréal.La défunte laisse dans le deuil son frère Richard, ses soeurs: Diane (Léo-Guy) et Louise (Jean Marchand), ses neveux et nièces: Julie (Alexandre), Lorraine (Adriano), Léonard, Ludovic, Iris, Marcel, Érica et Amalia, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille accueillera parents et amis le samedi 8 juillet 2023 à compter de 13h à la1008, ST-ISIDOREST-LIN-LAURENTIDES, J5M 2V5Une liturgie de la Parole aura lieu le samedi 8 juillet 2023 à 16h à la chapelle de la résidence funéraire.RÉSIDENCE FUNÉRAIREANDRÉ LÉGARÉ INC.www.residencelegare.com