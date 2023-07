Ces artistes qui sont en retard à leurs propres spectacles

Lana Del Rey fera-t-elle attendre ses admirateurs à cause de sa coiffure lors de son spectacle au Festival d’été de Québec le 15 juillet prochain? On est en droit de se poser la question après son retard ultramédiatisé pour des raisons capillaires au récent Festival Glastonbury. En attendant, voici six artistes qui ont joué avec la patience de leurs fans québécois ces dernières années.

• À lire aussi: Scandale sexuel: Rammstein n’est plus le bienvenu au Festival d’été de Québec

Madonna

AFP

La Madone en aura fait attendre, des admirateurs, au cours de sa longue carrière! Ce fut le cas au Québec, notamment lors de son passage sur les plaines d’Abraham en septembre 2012 et au Centre Vidéotron en septembre 2015, où elle ne s’est présentée sur scène qu’à 22 h. On peut toutefois se consoler: en mars 2016, en Australie, la chanteuse était arrivée avec plus de 2 h 30 de retard.

Guns N' Roses

Photo courtoisie, WENN

On ne peut oublier l’émeute du 8 août 1992 au Stade olympique: le chanteur de Metallica, James Hetfield, a dû interrompre sa prestation après avoir été victime d’un accident (il a été brûlé au visage et au bras). Guns N' Roses a ensuite fait attendre les spectateurs pendant 2 h pour ne jouer que durant 55 min, en disant aux gens d’aller se faire rembourser. (On se souvient aussi du doigt d’honneur du chanteur). Résultat: une trentaine de blessés et une dizaine d’arrestations. Si la bande d’Axl Rose semble s’être assagie, il est encore fréquent qu’elle se pointe en retard. Ce fut le cas en janvier 2010, au Centre Bell, et en novembre 2010, où le groupe a fait poireauter les fans au Colisée de Québec jusqu’à... 23 h 50!

Travis Scott

AFP

Plusieurs spectateurs excédés ont préféré quitter le site du Festival Osheaga en août 2018, plutôt que d’attendre la tête d’affiche du vendredi: le rappeur Travis Scott. Coincé aux douanes, il est arrivé avec plus d’une heure et quart de retard, ce qui a rendu la foule furieuse, notamment sur les réseaux sociaux.

Lady Gaga

AFP

En novembre 2019, Lady Gaga est venue donner le coup d’envoi de sa grande tournée nord-américaine au Centre Bell, à Montréal. Seulement, la diva s’est présentée sur scène avec 1 h de retard. Il semble toutefois que, malgré la longue attente et les difficultés techniques pendant la soirée, la voix puissante de la talentueuse chanteuse soit parvenue à mettre un baume sur ce moment irritant.

Lauryn Hill

AFP

Reconnue pour se présenter en retard à la plupart de ses concerts, Lauryn Hill a fait patienter ses fans québécois pendant 2 h 30 lors de sa prestation à la Place des Arts, dans le cadre du Festival de jazz de Montréal, en juillet 2016. Les organisateurs de l’événement avaient ensuite affirmé que la diva se trouvait à son hôtel 20 min avant de monter sur scène...

Lil Wayne

AFP

On peut dire que Lil Wayne aura joué avec les nerfs du public de Metro Metro en mai dernier. Le festival a débuté avec 3 h de retard à cause de problèmes techniques. Puis, le rappeur – qui était la tête d’affiche de la journée – est monté sur scène pour ne chanter que pendant 15 min. À 23 h 01, son micro a été coupé.