TREMBLAY, Edmond



À Montréal, au CHSLD Légaré, le 8 mai 2023, est décédé Monsieur Edmond Tremblay, à l'âge de 94 ans.Prédécédé de sa fille Nicole, il laisse dans le deuil son épouse Annette Dubois, ses belles-soeurs Florentine Dubois (feu Roland Tremblay), Marie-Paule Malboeuf (feu Wellie Dubois), Jeannine Dubois (feu Georges St-Yves), Marie-Perle Dubois, Marie-Lise Dubois (Mario Giroux) et Gisèle Dubois (André Dufresne) ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis.La famille accueillera parents et amis au complexele samedi 8 juillet 2023 de 11h30 à 13h. Une cérémonie de mise en niche se tiendra ensuite à 14h30, au Cimetière Près du fleuve, situé au 2750 boul. Marie-Victorin, Longueuil.Un don à l'Association de Paralysie cérébrale du Québec serait apprécié.