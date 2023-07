LAUZON, Hélène



Le mardi 6 juin 2023, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Hélène Lauzon, de Saint-Polycarpe.Elle laisse dans le deuil son époux Normand Ménard, ses enfants Isabelle (Jean-François) et Gilbert (Thérèse), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, son frère André (Nicole), ses soeurs Suzanne, Camille et Gisèle, son beau-fils Jean-Pierre (Brigitte), ses belles-filles Lyne (Sylvain) et Sylviane (Martin), plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que tous ses autres parents et amis.La famille accueillera parents et amis, en présence des cendres, aux :RIGAUD - 450-451-4421www.aubryetfils.cale mardi 11 juillet 2023 à compter de 11h.Les funérailles suivront le mardi 11 juillet 2023 à 14h, en l'église Sainte-Madeleine de Rigaud. L'inhumation aura lieu au cimetière du même endroit.Un merci tout spécial au personnel de l'Hôpital du Suroît pour les excellents soins prodigués.Au lieu de fleurs, des dons à la Société Alzheimer du Suroît ou à la Fondation de l'Hôpital du Suroît seraient grandement appréciés.