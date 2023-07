Diversité et inclusion : d’autres critiques contre la LNH

Si plusieurs gens de la communauté LGBTQIA+ sont dubitatifs à l’égard de la Ligue nationale de hockey (LNH), la perception chez les membres de minorités visibles semble similaire.

Ainsi, l’Alliance pour la diversité dans le hockey a émis mercredi un communiqué sur les réseaux sociaux afin de dénoncer la mise sur pied d’un comité dont le mandat sera de rendre ce sport plus accessible à tous. Or, le groupe en question s’estime trahi par le circuit, estimant que l’initiative confirmée il y a quelques semaines vient en quelque sorte jouer dans ses platebandes.

Constituée par quelques joueurs - anciens et actuels – en 2020, l’Alliance veut combattre le racisme au hockey, mais dans le projet lancé par la LNH, elle est totalement absente. Le comité de la ligue sera dirigé par Anson Carter et P.K. Subban, et oeuvrera séparément de l’autre organisation, ce qui rend celle-ci plutôt irritable.

«Lorsque nous avons approché la LNH il y a trois ans pour obtenir un soutien financier et stratégique, elle nous a fermé la porte en disant que l’Alliance n’avait pas d’historique. [...] Mais en trois ans, nous avons montré qui effectue le véritable boulot et qui se trouve du bon côté de l’histoire», a expliqué l’organisation cofondée par Akim Aliu par voie de communiqué.

«Nos interactions avec la LNH nous indiquent qu’elle n’a aucune intention de travailler en partenariat pour une bonne cause, a-t-elle enchaîné. Elle préfère conserver le contrôle total au lieu d’innover, même avec les meilleures intentions au monde. Métaphoriquement, l’instinct des propriétaires [de la ligue] consiste davantage à posséder une équipe qu’à en faire partie.»

Les relations entre l’Alliance et le circuit étaient déjà tendues. En octobre 2020, elle a mis fin à son dialogue avec la LNH, jugeant insuffisants ses efforts pour éliminer le racisme. En juin précédent, sept joueurs de couleur, dont Aliu et Evander Kane, ont créé cet organisation, peu de temps après la mort de George Floyd au Minnesota.