F1 : voici les dates du weekend du Grand Prix du Canada en 2024

Les amateurs de course automobile sont déjà fixés en prévision du prochain Grand Prix de Formule 1 du Canada : il aura lieu du 7 au 9 juin 2024 sur le circuit Gilles-Villeneuve.

Comme le calendrier dévoilé mercredi l’indique, l’étape prévue sur l’île Notre-Dame sera la neuvième d’une saison qui en comptera 24, soit le même nombre que cette année. Toutefois, les dirigeants de la F1 ont voulu miser sur un horaire davantage régionalisé afin de réduire la distance entre les escales. Sauf que pour Montréal, les différences seront pratiquement nulles, l’événement se trouvant entre ceux de Monaco et de l’Espagne. Cette année, le Canada a suivi justement ce pays et précédé l’Autriche.

Par ailleurs, les épreuves de Bahreïn (la première de la saison, le 2 mars) et de l’Arabie saoudite (9 mars) se dérouleront le samedi pour respecter le Ramadan. Également, la Chine effectuera un retour au calendrier et tiendra le 21 avril une première course depuis 2019. Le premier Grand Prix de Las Vegas est prévu le 23 novembre, après celui du Brésil. La conclusion des hostilités en 2024 se fera à Abou Dhabi le 8 décembre.