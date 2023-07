Festival d’été: il y aura des autobus, mais gare à la chaleur

Maintenant qu’une grève des chauffeurs d’autobus pendant le Festival d’été est évitée, on peut respirer plus à l’aise, mais pas trop. Une chaleur torride est attendue pour les premières soirées de spectacles.

Avis à tous ceux qui prévoient arriver tôt pour faire la file en vue des concerts de Weezer et Billy Talent, jeudi soir, sur les plaines d’Abraham: Environnement Canada annonce un mercure à 32 degrés Celsius, un humidex à 40 et un indice UV très élevé de 10.

Ce sera aussi très chaud pour les concerts d’Imagine Dragons, vendredi, et de Foo Fighters, samedi.

Il sera donc essentiel de bien se protéger avec un bon écran solaire et de boire beaucoup d’eau. À cet effet, le Festival d’été a ajouté plusieurs fontaines supplémentaires, cette année, notamment dans la zone d’attente de la Croix du Sacrifice.

Photo Marcel Tremblay/Agence QMI

«Nous avons doublé les endroits pour s’approvisionner en eau. L’accès sera plus facile. Pour le reste, nous avons déjà des mesures en place depuis longtemps pour la chaleur», indique le président-directeur général du FEQ, Nicolas Racine.

Le débit d’eau des fontaines a même été grandement augmenté afin d'accélérer les ravitaillements et diminuer les files d'attente.

Une entente réjouissante

Nicolas Racine s’est aussi réjoui de l’entente de principe intervenue, dans la nuit de mardi à mercredi, entre la direction du Réseau de transport de la Capitale et ses chauffeurs, qui permettra aux autobus de circuler durant l’événement.

«Des initiatives avaient été mises en place, certaines étaient intéressantes, mais ce n’est pas vrai que ces solutions pouvaient pallier 100% l’absence de transport en commun», soulève-t-il.

Ce dernier a aussi présenté aux médias, mercredi, les aménagements effectués à la Place George-V. C’est là désormais que les spectateurs qui souhaitent assister aux concerts au parc de la Francophonie pourront patienter avant l’ouverture du site.

Une passerelle a été érigée au-dessus de la Grande-Allée pour faciliter la transition entre les deux espaces. Deux écrans géants ont aussi été installés à George-V en cas de débordement au parc de la Francophonie.

Photo Marcel Tremblay/Agence QMI

Des vedettes pendant 11 soirs

L’heure est donc à la fête à Québec. En plus de Weezer, Imagine Dragons et Foo Fighters, des grandes vedettes comme Green Day, Lana Del Rey, Les Cowboys Fringants et Pitbull se relayeront sur les plaines d’Abraham d’ici au 16 juillet.

Sur le Web, c’est la chasse aux précieux laissez-passer en revente, puisque l’événement est présenté à guichets fermés.

Par ailleurs, selon le directeur technique Patrick Martin, ce sont les équipes de Foo Fighters et de Green Day qui se présenteront avec les productions les plus imposantes. Chaque groupe débarquera sur les Plaines avec six camions de matériel.

Ça promet!

Se protéger des chauds rayons du soleil durant le FEQ

Buvez de l’eau: beaucoup, beaucoup d’eau. Des fontaines d'eau seront disponibles en plus grand nombre sur les sites de concerts, et il est possible d’entrer avec des bouteilles réutilisables froissables ou rigides, pour autant qu’elles ne soient pas en verre ou en métal.

Mettez de la crème: ne lésinez pas sur le facteur de protection. Attendre de longues heures à l’entrée des Plaines, sous le soleil, vous expose aux dangereux rayons UV. Protégez votre peau!

Portez des vêtements amples: des vêtements trop serrés empêchent la circulation d’air. Privilégiez aussi les couleurs claires puisque le noir attire la chaleur. Un chapeau et des verres fumés sont aussi de mise.

Source: Croix-Rouge canadienne