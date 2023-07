Feux de forêt: 50 millions $ pour aider les entreprises touchées

Le gouvernement du Québec a annoncé mercredi une aide financière de 50 millions $ pour les entreprises affectées par les feux de forêt qui sévissent depuis plusieurs semaines dans certaines régions.

Ainsi, une somme de 20 millions $ sera administrée par les MRC concernées et une somme de 30 millions $ sera gérée par Investissement Québec.

C’est le ministre délégué à l'Économie, Christopher Skeete, qui en a fait l’annonce au nom du ministre de l’Économie Pierre Fitzgibbon, en compagnie de la ministre du Tourisme Caroline Proulx.

«Les mesures ciblent notamment les exploitants forestiers, les scieries, les papetières, les pourvoiries, les entreprises touristiques et les commerces de proximité. Certaines entreprises peuvent également être indirectement touchées par des perturbations affectant les chaînes d'approvisionnement», a précisé le gouvernement.

L'aide financière prendra la forme d'un prêt ou d'une garantie de prêt. Elle pourra atteindre un montant maximal de 50 000 $ administré par les MRC ou un montant maximal de 1 million $ géré par Investissement Québec pour des besoins de liquidités de plus de 50 000 $.

«Nous sommes de tout cœur avec les personnes et les entreprises touchées. Parmi celles-ci figurent notamment certains festivals et événements, des entreprises de nature et d'aventure ainsi que, tout particulièrement, des pourvoiries, lesquelles ont été très affectées», a notamment déclaré Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière.