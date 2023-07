Harry Styles invite trois réfugiées ukrainiennes à son concert en Pologne

Harry Styles a fait le bonheur de trois réfugiées ukrainiennes en les invitant à son récent concert en Pologne.

Le chanteur d'As It Was s'est associé à l'International Rescue Committee (IRC) pour les faire venir au concert de sa tournée Love On Tour ce week-end. Maryna, sa fille Daria, 13 ans, et son amie Daria Kathina, qui vivent maintenant à Sosnowiec, en Pologne, à la suite de l'invasion russe, ont ainsi pu assister au spectacle.

S'exprimant dimanche au stade PGE Narodowy de Varsovie, Maryna a déclaré : « Depuis que j'ai été forcée de quitter notre maison en Ukraine l'année dernière, cela a été un défi de s'adapter à la vie dans un nouveau pays, en particulier pour ma fille, Daria, et mon fils de 10 ans. Je suis tellement reconnaissante envers Harry Styles et l'IRC, qui m'ont aidée à poursuivre la carrière de mes rêves en Pologne, de nous avoir donné la chance d'oublier nos soucis pendant une soirée et de chanter et de danser au concert. »

Maryna, aspirante conductrice de tramway, et Daria ont fui leur ville natale, Mykolaïv, en juillet 2022 et ont trouvé refuge à Sosnowiec pour reconstruire leur vie, avec le soutien de l'IRC.

Harry Styles, 29 ans, doit se produire mercredi et jeudi à Francfort, en Allemagne. Il se rendra ensuite à Vienne, en Autriche, pour son concert de samedi.