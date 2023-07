Il faut chérir notre langue française

Mes parents m’ont transmis l’amour de ma langue et le plaisir de bien la parler. J’ai fait de même avec mes enfants, qui à leur tour transmettent cette valeur à leur progéniture. Le principal effort a résidé dans la régularité à les reprendre pour leurs plus fréquentes fautes du type « Si j’avais » au lieu de « si j’aurais », et d’éliminer de leur discours tous les mots de vases sacrés sortis des églises.

J’ai toujours travaillé pour des firmes francophones, car je n’aurais jamais accepté d’œuvrer dans la langue de Shakespeare. À mon dernier emploi, je me suis démenée pour motiver mes collègues à devenir cruciverbistes pour enrichir leur vocabulaire.

C’est tellement dommage de voir nos amis français snober la langue de Molière en truffant leur discours de mots anglais comme parking, shopping et drugstore. Pourquoi dénaturer une si noble langue ? Les Français seraient-ils en train d’oublier le legs de leurs ancêtres ?

Micheline Bergeron

L’avenir du français, du moins en Amérique, est en péril, et rien n’annonce qu’il pourra y avoir une marche arrière possible. Quelle tristesse !