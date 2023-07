Il y a 30 ans, les Nordiques repêchaient Jocelyn Thibault

LÉVIS | Celui qui est aujourd’hui le grand patron de Hockey Québec a déjà été un jeune gardien de but prometteur que les Nordiques sélectionnaient devant une foule en délire au repêchage, en plein Colisée de Québec. Signe que le temps file, Jocelyn Thibault se remémore aujourd’hui les 30 ans de cet événement.

C’était le 26 juin 1993 par une journée de chaleur écrasante. Drôle de clin d’œil du destin puisqu’hier, sur le vert de pratique du golf de Lévis où il était présent dans le cadre de l’Omnium des célébrités, Thibault a plongé dans ses souvenirs, encore une fois sous un soleil de plomb.

«C’est comme si c’était hier. Cette journée-là, il faisait très chaud. J’avais le même agent (Pierre Lacroix) qu’Alexandre Daigle et toute la semaine du repêchage, j’avais été son cochambreur.

«Il était devenu le premier choix au total et dans mon cas, même si je me doutais que j’allais sortir en première ronde, tu ne sais jamais ce sera quelle équipe. Je me souviens évidemment des gens qui scandaient mon nom quand Pierre Pagé est arrivé sur l’estrade», s’est rappelé Thibault.

Un moment marquant

Thibault s’est ensuite taillé une place dès l’automne suivant à Québec, où il n’aura joué que deux saisons avant le départ de l’équipe au Colorado. Il a disputé 586 matchs dans la LNH, dont 238 victoires avec les Nordiques (et l’Avalanche), le Canadien, les Blackhawks, les Penguins et les Sabres.

Il reste qu’à ses yeux, le repêchage devant les partisans enflammés de Québec demeure un moment marquant.

«Quand j’ai été repêché dans la LNH, c’est le moment où ça m’a frappé et que je me suis dit : ok, je viens d’arriver», a-t-il expliqué.

D’autant plus qu’avec du recul, même s’il était conscient que les Nordiques le courtisaient dans les semaines précédant l’encan, il ne s’attendait pas à un tel dénouement.

«Pour moi, les Nordiques ça avait été un peu une surprise. De mémoire, c’était l’une des équipes qui m’avait manifesté le plus d’intérêt, mais je trouvais ça bizarre parce qu’ils regorgeaient de jeunes gardiens. J’avais un pressentiment que ça pourrait arriver, mais je ne voyais pas pourquoi ils iraient chercher un autre gardien», a-t-il raconté.

Heureux pour Katherine Henderson

Par ailleurs, Thibault, dans son rôle de directeur général de Hockey Québec, se dit enthousiaste à l’idée de travailler avec Katherine Henderson, qui vient d’être nommée à la tête de Hockey Canada. Elle est la première femme à occuper le poste de présidente et chef de la direction.

«Ça fait partie de la mouvance et de la transformation quant à l’administrateur type de hockey qu’on connaît depuis 40-50 ans. On va embarquer dans le train et Hockey Québec sera là pour elle.»