Ingérence étrangère: Justin Trudeau s’en prend au Parti conservateur

Inflation galopante, ingérence étrangère et bras de fer avec les géants du web: le premier ministre Justin Trudeau a accordé une entrevue exclusive à Paul Larocque afin de faire le bilan de la dernière session parlementaire de son gouvernement.

Le chef du gouvernement canadien est allé à la rencontre de citoyens à Saint-Hyacinthe, en Montérégie, au lendemain de mise en place du chèque de remboursement pour l’épicerie.

Cette aide financière était nécessaire, selon lui, pour offrir un soutien financier à 11 millions de Canadiens.

«La réalité, c’est qu’on n’est pas là pour plaire aux gens. On est là pour aider les gens et créer de la croissance économique. Le défi qu’on vit maintenant [...] même si l’inflation est en train de baisser, parce qu’on a une approche raisonnable et rigoureuse. On est en train de voir l’inflation baisser, pour les aliments, c’est encore très haut», reconnait le chef du Parti libéral du Canada.

Un remaniement ministériel à venir?

Justin Trudeau n’écarte pas la possibilité d’apporter des changements à son cabinet ministériel.

«On verra bien, moi j’ai une équipe qui est là pour livrer pour les gens, on va continuer d’avoir une équipe forte [...] on a une bonne équipe», clame-t-il.

Questionné sur l’éventualité d’un déclenchement d’élections générales au pays, Justin Trudeau a voulu se faire rassurant.

«Oui on sert des mains pour les campagnes électorales, mais on sert des mains, on rencontre des gens aussi pour bien gouverner [...] j’espère que non [qu’il n’y aura pas d’élections hâtives]. Pendant deux ans, on a beaucoup de ‘stock’ à faire avant les élections [...] je pense que les gens s’attendent à ce que les gouvernements gouvernent, qu’on soit là pour aider dans ces moments de défis et de difficultés, et c’est exactement ce qu’on fait», a-t-il affirmé mercredi.

La question de l’ingérence étrangère

Près d’un mois après la démission du rapporteur spécial sur l’ingérence étrangère David Johnston, où en est la commission d’enquête publique et indépendante?

«La question d’ingérence chinoise ou autre est très importante, faut la prendre au sérieux. Avec ce qu’on avait mis de l’avant avec l’ancien gouverneur général, on a vu que le Parti conservateur, en particulier, a fait des attaques épouvantables contre sa personne, pour s’attaquer à tout ce processus. Ça a été vraiment irresponsable», a-t-il exprimé.

Bien que le gouvernement Trudeau assure collaborer avec le Bloc Québécois et le NPD, les discussions avec le Parti conservateur du Canada (PCC) piétinent.

«Le Parti conservateur, je ne sais pas s’il prend ça au sérieux l’ingérence chinoise, parce qu’ils ne sont pas en train d’être aussi prêts à collaborer [...] j’aimerais voir un peu plus de collaboration de la part des conservateurs, parce que nous on est là pour les prochaines étapes, mais on peut pas le faire si les conservateurs refusent encore d’accepter le processus.»

Bras de fer avec les géants du web

Alors que les entreprises médiatiques Québecor et Cogeco ont annoncé la fin de leurs investissements publicitaires sur Meta, les gouvernements fédéral et provincial n’ont pas tardé à emboiter le pas. D’autres administrations, comme la Ville de Montréal, ont décidé de faire de même.

Tout ce bras de fer a pris son élan après les menaces formulées par Google et Meta en réponse au projet de loi C-18, qui vise à forcer les géants du web à rémunérer le contenu journalistique canadien présent sur leurs plateformes.

Malgré les défis qui attendent le gouvernement Trudeau, le politicien persiste et signe: il tiendra tête à ces multinationales.

«On ne va pas le faire [se plier aux géants du web] parce qu’on comprend que du journalisme rigoureux, indépendant, diverse, c’est au cœur même de la démocratie [...] bloquer l’accès aux nouvelles [...] parce qu’ils ne veulent pas payer pour le travail de ces journalistes [...] c’est complètement farfelu et complètement dangereux pour la démocratie», a dénoncé le premier ministre Trudeau.

La voie de contournement verra le jour

Dix ans après la tragédie qui a coûté la vie à 47 personnes, le gouvernement Trudeau ira de l’avant avec le projet de contournement de la voie ferrée.

«On va commencer les travaux cet automne [...] j’ai fait une promesse aux gens de Lac-Mégantic qu’on n’oublierait jamais. On va sortir les trains du centre-ville», conclut-il.

