Edmundson raconte ses discussions avec Hughes

Récemment acquis par les Capitals, le défenseur Joel Edmundson est loin d’être étonné de son départ de Montréal et se voyait dans un nouvel environnement professionnel depuis déjà plusieurs semaines, a-t-il admis mercredi.

L’ancien du Canadien a discuté avec les médias en point de presse virtuel afin d’aborder sa venue dans la capitale américaine qui, espère-t-il, sera bénéfique pour la suite de sa carrière. Les derniers mois n’ont pas été faciles pour le hockeyeur de 30 ans ayant composé avec particulièrement des maux de dos tenaces. Et ce fut sans compter les performances en dents de scie du Tricolore qui a été rapidement largué au classement encore une fois.

«J’avais le pressentiment qu’un développement du genre allait survenir. Je voyais comment Montréal bâtissait sa formation dans l’optique de la rajeunir. Évidemment, il y avait l’ouverture du marché des joueurs autonomes qui approchait et je me disais qu’une possibilité risquait de se créer d’ici là, a déclaré celui détenant un contrat valide pour une autre campagne. Maintenant, moi et ma fiancée sommes très enthousiastes à l’idée de nous retrouver à Washington.»

Par ailleurs, le Manitobain est revenu sur l’une de ses dernières discussions avec son ancien directeur général Kent Hughes et il a eu de bons mots à son endroit.

«Kent a accompli du bon travail. Dans son bureau, il a dit qu’à Montréal, c’était sûrement impossible pour moi d’ignorer ce qui s’écrivait sur Twitter. Il m’a donné l’heure juste et m’a avoué qu’il souhaitait m’échanger, mais que la compensation devait être acceptable. Il aurait voulu me garder, sauf que si la possibilité d’agir était là, il allait bouger», a-t-il spécifié en ajoutant que le DG du Canadien l’avait souvent informé des développements avant l'échange conclu samedi.

Prêt à aider la bande d’Alexander Ovechkin

Limité à 61 matchs à cause de ses problèmes qui l’ont contraint à entamer le calendrier régulier en retard, Edmundson est optimiste de jouer davantage de parties en 2023-2024. Physiquement et mentalement, son mercure semble en hausse.

«Je me sens bien, ça fait deux mois que je travaille au gymnase et je commence à patiner. Mon corps va très bien et je vivrai un été complet en santé d’ici le camp d’entraînement. Dans les dernières années, j’ai été blessé avant de me présenter au camp et je me suis aussitôt retrouvé en difficulté. J’ai connu de lents départs pendant que le reste de la ligue roulait à plein régime, a précisé celui qui touchera 3,5 millions $ durant la saison. Je veux demeurer à 100 % et aider l’équipe à gagner.»

Edmundson veut désormais «rendre la vie misérable à l’adversaire», tout en jouant un rôle de mentor chez les Capitals.

«J'aime me servir du bâton afin d’asséner des double-échecs et nuire aux joueurs de la formation rivale. Voilà ce qui m’a permis d’accéder à la Ligue nationale», a-t-il rappelé.