L’Auberge la Barrière et sa surprenante truite dorée

SAINTE-ÉMÉLIE DE L’ÉNERGIE | Avez-vous déjà imaginé pêcher dans un lac et apercevoir ce qui ressemble à des poissons rouges se promener autour de votre embarcation et croire que vous avez la berlue ?

Si vous décidez d’aller vivre une aventure de pêche à la pourvoirie Auberge la Barrière, située à Sainte-Émélie-de-l’Énergie, vous allez vite vous rendre compte que c’est bien réel.

« Nous sommes fiers de pouvoir offrir la golden trout, qui est en réalité une truite arc-en-ciel. Nous sommes les seuls à pouvoir le faire dans le réseau des pourvoiries du Québec, explique Carole Lanctot, co-propriétaire de la pourvoirie. Ce produit fait en sorte que nos pêcheurs viennent d’un peu partout au Québec, pour tenter de la déjouer dans notre lac principal. C’est le seul lac où ils peuvent le faire. »

Son conjoint et co-propriétaire, Guy Lalonde, explique que dès qu’il s’est porté acquéreur de la pourvoirie, il s’est assuré d’un bon approvisionnement de ce poisson spécial.

« Dès que nous sommes devenus propriétaires, j’ai immédiatement communiqué avec le pisciculteur pour lui mentionner que nous étions prêts à poursuivre l’expérience avec lui. Nous voulions conserver cette marque de commerce unique, afin de répondre aux attentes des pêcheurs qui fréquentent le territoire depuis des années. Nous ensemençons des dizaines de milliers de jeunes golden, au grand plaisir des amateurs. »

Effectivement, lors de notre passage, de nombreuses embarcations étaient sur le lac avec à bord des pêcheurs qui l’espéraient.

Pour la déjouer, rien de bien sorcier. Les leurres conventionnels comme la Lake Clear argent et or ou encore la Toronto Wobbler de 2 1⁄2 pouces argent, avec un bas de ligne de 18 à 24 pouces, et le tour est joué ! Les guides de la pourvoirie nous ont aussi conseillé d’utiliser des petites Veltics de couleurs différentes. Les résultats ne se sont pas fait attendre.

Photo fournie par Karl Tremblay

Services et espèces

Vous avez le choix entre la pêche à la traîne ou la pêche en lançant le long des berges, là où le poisson vient se nourrir avec tout ce qui tombe des arbres. Pour les amateurs de pêche à la mouche, la Muddler Minnow et la Woolly Bugger de couleur noire ont bien répondu.

Une des grandes richesses de cette pourvoirie, c’est la variété d’espèces qui sont offertes. Vous pouvez pêcher la golden, la truite arc-en-ciel, la truite mouchetée, la truite brune et l’omble chevalier.

« Nous avons choisi d’ensemencer des petits lacs avec des spécimens de différentes grosseurs, afin de faire plaisir aux pêcheurs qui rêvent de telles captures, explique Guy Lalonde. On ne peut jamais garantir la pêche, mais nous savons que dans nos lacs, il y a des poissons-trophées comme des truites mouchetées de plus de six livres et des arcs-en-ciel de près de huit livres. Comme on le dit, on ne peut pas les accrocher à la ligne, mais elles sont là. »

Vaste choix d’installations

La pêche sur les petits lacs est réservée aux gens qui font des séjours en hébergement à la pourvoirie. Ils peuvent toujours pêcher sur le lac principal, situé devant l’Auberge. Mentionnons aussi qu’il y a la possibilité de faire de la pêche à la journée uniquement sur le lac principal, là où se trouve la fameuse truite dorée.

Au chapitre des installations disponibles, vous avez un choix très vaste.

« Nous avons 22 chalets sur la pourvoirie qui peuvent accueillir de deux à 22 personnes, explique la propriétaire. Aussi, nous offrons des séjours dans un de nos bateaux-maisons. Ils sont situés sur des lacs isolés, là où les gens se sentiront vraiment en toute intimité. Nous avons aussi notre auberge ouverte de 11 h à 20 h. Depuis la pandémie, nous offrons seulement les forfaits en plan européen. Si les gens veulent prendre un bon repas, ils peuvent toujours venir à l’Auberge. Nous avons aussi développé un forfait corporatif qui est de plus en plus populaire. »

Alors, si vous désirez visiter ce territoire unique et tenter votre chance pour déjouer des spécimens des différentes espèces, vous pouvez joindre directement le bureau de la pourvoirie au 1 450 884-5748. On vous donnera toutes les informations sur les coûts, les services, le forfait familial, la pêche quotidienne et plus.

Vous pouvez aussi visiter le site : www.aubergelabarriere.com