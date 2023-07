Le chanteur disco québécois Martin Stevens est décédé

La vedette québécoise du disco Martin Stevens, interprète de la chanson Love is in the air, est décédée à 69 ans mercredi.

De son vrai nom Roger Prud’homme, l’artiste originaire de Verdun a connu un énorme succès à la fin des années 70. En plus de «Love is in the air», son plus grand succès, les chansons «Mignight music» et «J’aime la musique» se sont également hissées au sommet des palmarès musicaux.

Grâce au succès de Love is in the air, Martin Stevens a reçu le prix d’interprète masculin de l’année au gala de l’ADISQ en 1979, ainsi que celui d’album disco de l’année.