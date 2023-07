Les États-Unis déplorent des tactiques de l’armée russe en Syrie

Des avions de chasse russes ont harcelé des drones américains qui effectuaient dans l'espace aérien de Syrie une mission contre des jihadistes, a indiqué mercredi un commandant américain.

«Alors que trois drones MQ-9 américains effectuaient une mission contre des cibles de l'EI, trois avions de chasse russes ont commencé à harceler les drones», a assuré dans un communiqué le lieutenant général de l'US Air Force Alexus Grynkewich.

Les chasseurs russes ont largué des fusées de détresse devant les drones américains, forçant ces derniers à les éviter, et un pilote russe a utilisé sa postcombustion devant un des MQ-9, «réduisant la capacité de l'opérateur à conduire l'aéronef de façon sûre», a poursuivi le lieutenant général.

«Ces événements constituent un nouvel exemple d'actions non professionnelles et dangereuses des forces aériennes russes opérant en Syrie, ce qui menace la sécurité à la fois des forces américaines et russes», a déclaré Alexus Grynkewich, appelant Moscou à «mettre fin à ce comportement irresponsable».

AFP

Des chasseurs russes avaient déjà interagi en mars avec un Reaper MQ-9 en mer Noire, le drone américain s'étant abîmé en mer après leurs manœuvres. L'incident avait provoqué de nouvelles tensions entre Washington et Moscou.