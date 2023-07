L’identité d’une femme retrouvée morte en Ontario il y a 47 ans dévoilée; un homme accusé

La police provinciale de l’Ontario a finalement été en mesure identifier une femme retrouvée morte en 1975 dans la Ville de Casselman, à 55 km au sud-est d’Ottawa, ce qui a mené au dépôt d’une accusation formelle à l’endroit d’un américain de 81 ans.

Des avancées en ce qui a trait à l’analyse de l’ADN et en médecine légale ont permis aux policiers de dénouer l’impasse dans cette affaire, rapporte Global News.

Le 3 mai 1975, un fermier aurait retrouvé le corps de celle qui est aujourd’hui identifiée comme étant Jewell «Lalla» Langford, dans la Nation River ontarienne.

Au fil des années, les autorités ont tenté de l’identifier de toutes les manières possibles et ont dressé une liste de tous les suspects potentiels à la suite d’un appel au public.

En 2019, son corps avait été exhumé afin d’obtenir un échantillon d’ADN pour qu’il soit analysé par un laboratoire spécialisé aux États-Unis.

Après un séquençage de génome, les scientifiques ont été en mesure d’identifier Mme Langford en 2020.

Ce serait en revenant d’un voyage à Montréal que la femme serait morte.

Dans les mois qui ont suivi, les enquêteurs du bureau du Coroner de l’Ontario ont travaillé conjointement avec le FBI et les autorités canadiennes et américaines pour trouver qui était responsable de sa mort.

Une accusation a par la suite été portée l’année dernière à l’endroit de Rodney Nichols, un Américain de 81 ans vivant à Hollywood en Floride.

Les autorités en ont seulement fait l’annonce mercredi afin de ne pas nuire à l’enquête.

«Aujourd’hui, nous pouvons annoncer que nous avons résolu cette affaire pour sa famille et les communautés de l’est de l’Ontario qui ont vécu avec cette enquête non résolue pendant plus de 47 ans», indique le commissaire de la police provinciale de l’Ontario, Marty Kearns.

Les autorités n’ont toutefois pas révélé la cause de la mort de la dame.