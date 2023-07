L’UQAM accueille Joséphine Bacon à titre d’Aînée en résidence

La poète, traductrice, conteuse et documentariste Joséphine Bacon sera à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) dès l’automne 2023 à titre d’Aînée en résidence pour accompagner les étudiants issus des Premiers Peuples et les soutenir.

«Une aînée en résidence, c’est innovateur. Je serai là pour les étudiantes et les étudiants de manière positive, comme un grand-parent présent pour eux», a affirmé l’artiste de renom et membre de la nation innue.

Figure marquante de la littérature autochtone, Joséphine Bacon «contribuera au leadership de l’UQAM en matière de réconciliation, d’accessibilité et de réussite des étudiantes et étudiants, et participera au développement des relations avec les communautés autochtones», a indiqué l’UQAM dans un communiqué.

Elle collaborera également avec la Chaire de recherche sur la mise en valeur des savoirs et des traditions orales autochtones et prendra part aux travaux du Comité d’action pour les Premiers Peuples à titre de personne-ressource invitée.

«L’UQAM a le privilège d’accueillir dans sa communauté une conteuse passionnée et passionnante, engagée dans la préservation et la transmission de la langue et des traditions innues», s’est réjoui le recteur de l’UQAM, Stéphane Pallage.

Rappelons que Joséphine Bacon est récipiendaire de nombreux prix et distinctions, dont l’Ordre des arts et des lettres du Québec. Elle est également officière de l’Ordre de Montréal et a reçu un doctorat honoris causa de l’UQAM en 2021.