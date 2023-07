Mon petit-fils serait-il trans?

Nous habitons en région où nous avons élevé nos deux enfants du mieux qu’on a pu. Tous deux ont maintenant leur famille et vivent en ville. Mon fils, le plus équilibré des deux, se débrouille très bien dans sa vie professionnelle autant que personnelle.

Pour ma fille, c’est autre chose. Elle a toujours été un peu à côté de la track. Toutes les raisons étaient bonnes pour s’opposer, et je ne compte pas les batailles qu’on a eues avec elle, mon mari et moi. Moi je servais de tampon entre son père et elle, pendant que son frère servait de paravent pour cacher ses bévues et faire accepter ses gestes quand elle dépassait les bornes, comme avec les piercings et les tatouages entre autres.

Depuis qu’elle est mère, on la regarde aller et on la trouve un peu trop cool avec ses enfants. Mais on s’est toujours gardé d’intervenir parce qu’on connaît son caractère réactif. Sauf que là c’est en train de dégénérer.

Imaginez-vous que la semaine dernière, elle m’a annoncé que son fils de 14 ans lui a déclaré qu’il ne se sentait pas bien dans son corps de garçon et qu’il voulait commencer à se déguiser en fille de temps en temps. Et ma fille l’encourage dans sa lubie et me dit de me préparer à recevoir un choc électrique lors de leur prochaine visite. Comment j’annonce ça à son père moi ? Il va capoter ben raide. Ça n’a pas de bon sens de laisser un jeune risquer sa réputation comme ça que je lui ai dit. Ce sur quoi elle m’a traitée de vieille arriérée et m’a fermé la ligne au nez ! Vous ne pensez pas qu’il faut qu’elle mette un stop à l’envie de son garçon de devenir une fille ? C’est quoi cette mode de fou là ?

Grand-mère très inquiète

Ça ne donne rien d’anticiper la suite quand on est au début d’un processus aussi complexe que celui-là, car ça risque juste de vous obstruer la vue et de vous empêcher de cibler une solution adéquate. Sachez aussi qu’il serait malvenu que votre fille ne permette pas à son fils d’exprimer son malaise et d’explorer ce qu’on appelle sa « dysphorie de genre ».

Ce garçon est à un âge où sa personnalité se construit, où son corps change, et où il cherche des réponses à des interrogations qui vont le préparer à sa vie d’adulte. Dans ce passage obligé, plus difficile pour certains que pour d’autres, le mieux est d’accueillir son enfant dans l’amour et l’ouverture. C’est dans la quiétude d’un nid familial douillet qu’il apprendra à voler de la bonne façon en fonction de ce qu’il est au plus profond de lui-même. Et vous devez contribuer à favoriser cela.