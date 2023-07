Paris sportifs: les meilleures offres de jeudi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du jeudi 6 juillet qui valent le détour.

Baseball : Reds de Cincinnati c. Nationals de Washington

Getty Images via AFP

Les Reds de Cincinnati connaissent d’excellents moments depuis le dernier mois. Ils sont actuellement au premier rang dans la section Centrale de la Ligue nationale avec une avance d’un match sur les Brewers de Milwaukee. Les Reds ont un dossier de 47-39. La formation de l’Ohio possède une redoutable attaque avec des éléments comme Elly De La Cruz, Jonathan India ainsi que le vétéran Joey Votto. Les hommes de David Bell viennent de remporter six de leurs sept derniers affrontements. Pour ce qui est des Nationals de Washington, ils connaissent beaucoup de difficultés cette saison comme en témoigne leur terrible fiche de 34-51. Le 1er juillet dernier, ils ont subi une humiliante défaite de 19 à 4 contre les Phillies de Philadelphie au Citizens Bank Park.

Prédiction : Victoire des Reds de Cincinnati - 2,00

Tennis : Tomas Martin Etcheverry c. Stanislas Wawrinka

AFP

Stanislas Wawrinka (88e joueur au monde) n’est plus le joueur qu’il a déjà été, lorsqu’il avait atteint le troisième rang du classement mondial en 2014, mais il est encore capable de tirer son épingle de jeu. Le triple vainqueur d’un tournoi du Grand Chelem en carrière a disposé du Finlandais Emil Ruusuvuori (47e raquette mondiale) en trois manches de 7-5, 7-5, 6-4 au premier tour. Pour ce match de deuxième tour, Le Suisse affronte l'Argentin Tomas Martin Etcheverry 32e tennisman au monde) pour une première fois en carrière. Etcheverry a dû trimer dur afin d’accéder au second tour. Il a vaincu Bernabe Zapata Miralles (56e au monde) en cinq manches de 6-7 (5), 5-7, 6-3, 6-4, 7-5.

Prédiction : Victoire de Stanislas Wawrinka en trois manches - 3,20

Tennis : Danielle Collins c. Belinda Bencic

AFP

L’Américaine Danielle Collins (52e sur l’échiquier mondial) dispute un premier tournoi depuis les Internationaux de France au mois de mai dernier. Elle avait baissé pavillon en deux manches de 6-4 et 6-2 contre Jessica Pegula (3e joueuse au monde) au premier tour à Roland-Garros. Collins a réussi son retour à la compétition en lever de rideau à Wimbledon avec une victoire en deux sets identiques de 6-4 contre Julia Grabher (58e joueuse sur la planète. Bencic et Collins en seront à un deuxième rendez-vous en carrière et Collins avait remporté ce duel.

Prédiction : Victoire de Danielle Collins - 3,10