Terrorisme: un homme d’Ottawa est arrêté par la GRC

Un militant d’extrême droite de 26 ans d’Ottawa, soupçonné d’adhérer à des idéologies néonazies, a été arrêté pour des infractions en matière de terrorisme, a annoncé mercredi la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

Selon les autorités, il s’agit du premier cas au Canada «pour lequel un individu prônant une idéologie d’extrême droite est accusé à la fois de terrorisme et de propagande haineuse».

Selon ce qui a pu être établi lors de l’enquête, Patrick Gordon Macdonald aurait contribué à la réalisation de matériel de propagande au bénéfice du groupe terroriste Division Atomwaffen.

«Il aurait notamment participé et facilité la création, la production et la diffusion de trois vidéos de propagande terroriste. Ce matériel fait entre autres la promotion et le recrutement pour le groupe et encourage à commettre des activités terroristes», a fait savoir la GRC dans un communiqué.

Patrick Macdonald devait comparaître mercredi à Ottawa sous trois chefs d’accusation, soit participation à une activité d’un groupe terroriste, facilitation d’une activité terroriste et infraction au profit d’un groupe terroriste (fomenter volontairement la haine).

La GRC a également indiqué qu’un deuxième suspect a été arrêté à Kingsey Falls, non loin de Victoriaville, dans le cadre de cette même enquête.

Toutefois, aucune information supplémentaire n’a été révélée à son sujet. Il pourrait faire face à des accusations ultérieurement, a indiqué la GRC.

Division Atomwaffen fait officiellement partie des entités terroristes reconnues au pays, selon le site web de la Sécurité publique du Canada.

Fondée aux États-Unis en 2013, la Division Atomwaffen est un groupe terroriste international néonazi, qui est maintenant aussi établi au Royaume-Uni, au Canada, en Allemagne et ailleurs.

Selon les autorités gouvernementales, le groupe appelle à la violence contre les groupes raciaux, ethniques et religieux, ainsi que les informateurs, les policiers et les bureaucrates, de façon à provoquer l’effondrement de la société.