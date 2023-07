Un mort et 41 blessés dans un bombardement ukrainien sur la ville occupée de Makiïvka

Au moins une personne a été tuée et 41 ont été blessées dans un bombardement ukrainien dans la nuit de mardi à mercredi sur Makiïvka, ville sous occupation russe dans l'est de l'Ukraine, ont annoncé les autorités prorusses locales.

«À l'heure actuelle, 41 personnes ont été blessées par les bombardements, dont deux enfants (...) Une personne a été tuée», a déclaré le maire de la ville Vladislav Klioutcharov, à l'antenne de la chaîne russe Rossiya 24.

Selon lui, les tirs ukrainiens ont commencé en début de soirée mardi avant une deuxième salve quelques heures plus tard avec des frappes «très violentes, qui ont causé beaucoup de dégâts».

Une quarantaine d'immeubles d'habitations, des écoles et des établissements médicaux ont été endommagés, a-t-il précisé.

L'armée ukrainienne a elle assuré avoir ciblé une «formation» militaire russe à Makiïvka, ville qui est contrôlée depuis 2014 par des séparatistes prorusses soutenus par Moscou.

«En conséquence de la puissance de feu des unités des forces de défense (ukrainiennes), une autre formation de terroristes russes dans la zone temporairement occupée de Makiïvka a cessé d'exister», a dit l'armée ukrainienne sur Telegram, sans autres détails sur cette opération.

Dans une vidéo jointe à ce message, une explosion est visible au loin, ainsi que la silhouette d'au moins un bâtiment.

Makiïvka et d'autres villes occupées depuis 2014 dans l'est de l'Ukraine ont été visés à de multiples reprises par des bombardements ukrainiens meurtriers, notamment Donetsk et Lougansk, les deux bastions des séparatistes.

Le soir du Nouvel An, quelques minutes après le passage en 2023, une frappe ukrainienne avait tué 89 soldats russes rassemblés à Makiïvka.