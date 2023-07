Un premier répondant marqué à vie par la tragédie de Lac-Mégantic

À quelques heures du dixième anniversaire des commémorations de la tragédie ferroviaire de Lac-Mégantic, l'ancien chef des pompiers de Lac-Mégantic, Denis Lauzon, qui était en poste le 6 juillet 2013, est revenu sur cette nuit infernale.

Des événements que lui et ses collègues sapeurs de l'époque n'oublieront jamais.

Dans les extraits des communications audio entre son service et celui de la centrale d'urgence, on comprend qu'entre le premier appel et son arrivée sur la scène du déraillement au centre-ville, la situation avait pris une ampleur insoupçonnée.

Denis Lauzon, qui a quitté la région en 2016 pour devenir enseignant à l'Institut de protection contre les incendies du Québec, dit avoir appris à gérer le stress et l'anxiété qui l'habitent encore une décennie après la tragédie.

Comme plusieurs autres de ses collègues pompiers présents la nuit du déraillement, il a dû apprendre à apprivoiser les mauvais souvenirs.

Parmi les aspects positifs qu'il retient outre la résilience de sa communauté, c'est cet élan de solidarité à l'endroit de sa brigade, les quelque 80 services incendies venus du Québec et des États-Unis afin de les soutenir pendant les semaines qui ont suivi les tragiques événements.

