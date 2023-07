Une longue attente qui en a valu la peine pour Denis Shapovalov

Après avoir patienté longuement avant de compléter son match de premier tour amorcé lundi, le Canadien Denis Shapovalov est revenu en force pour vaincre le Moldave Radu Albot en quatre manches de 5-7, 6-4, 6-2 et 6-2 au tournoi de tennis de Wimbledon, mercredi.

Le 29e joueur mondial a mis 2 h 29 min pour venir à bout de la 107e raquette de l’ATP, mais cette durée concerne uniquement le temps de jeu. Effectivement, la pluie a gâché les plans des participants et des organisateurs du troisième Grand Chelem de la saison depuis le début de la semaine, provoquant le report des matchs prévus à l’extérieur.

Néanmoins, Shapovalov a profité de son retour sur le terrain pour s’imposer notamment grâce à 13 as. Réalisant six bris en 15 occasions, il a également réussi 44 coups gagnants, quatre fois plus que son rival.

Le prochain défi de l’Ontarien sera le Français Grégoire Barrère, 49e du circuit professionnel.

Tout s’écroule pour Zhao

Chez les femmes, la Canadienne Carol Zhao croyait bien accéder au deuxième tour, mais c’était sans compter sur la ténacité de l’Allemande Tamara Korpastch qui est revenue de l’arrière pour l’emporter 1-6, 6-4 et 6-2.

Classée au 122e rang par la WTA, la gagnante a capitalisé sur les sept doubles fautes de l’athlète de l’unifolié, obtenant cinq bris au passage. Celle-ci a pour sa part commis 22 fautes directes lors des deux derniers sets.

Zhao (166e) avait accédé au tableau principal d’un tournoi du Grand Chelem pour la première fois en carrière grâce à ses succès en qualification.