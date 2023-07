Une soirée de première réussie pour le réalisateur Pascal Plante et son film «Les chambres rouges» au Festival international du film de Karlovy Vary

Un tapis rouge animé, une grande salle de 1200 places remplie à craquer et un accueil chaleureux du public: le cinéaste Pascal Plante n’aurait pas pu rêver d’un meilleur scénario pour la première mondiale de son nouveau film, Les chambres rouges, qui s’est déroulée mardi soir, au Festival international du film de Karlovy Vary, en République tchèque.

«Ça donne vraiment un beau coup d’envoi au film, a confié le réalisateur originaire de Québec, joint mercredi midi par Le Journal.

«C’était intimidant au début, parce que c’est une salle impressionnante de 1200 places. Et je suis toujours un peu inconfortable quand je regarde mes propres films avec un public. Mais je me suis fouetté en me disant que c’était trop rare et trop précieux comme occasion pour ne pas savourer le moment. Quand on étudie en cinéma, on rêve à ce genre de projection!

«Et puis, la réaction a été vraiment très belle. Après le générique, on a eu plusieurs minutes d’ovation et d’applaudissements. Ça nous a un peu étourdis.»

Un public varié

Troisième long métrage de Pascal Plante (après Les faux tatouages et Nadia, Butterfly), Les chambres rouges a été sélectionné en compétition officielle au 57e Festival international du film de Karlovy Vary, un des plus importants événements du genre en Europe de l’Est. Le cinéaste a fait le voyage en République tchèque pour présenter le film en compagnie notamment de ses deux actrices principales, Juliette Gariépy et Laurie Babin.

«Quand la sélection du film à Karlovy Vary a été annoncée, j’ai reçu des messages de plusieurs cinéastes québécois qui étaient déjà allés présenter des films là-bas et qui m’ont dit: “Tu vas voir, tu vas vraiment tripper”, relate Pascal Plante.

«Et honnêtement, c’est vraiment un bonheur. L’accueil est merveilleux, les salles sont pleines, le public est varié et assez jeune et on commence à voir sortir des belles critiques du film, dont une dans le Hollywood Reporter. On est très heureux!»

Décrit comme un thriller psychologique, Les chambres rouges met en scène deux jeunes femmes (Juliette Gariépy et Laurie Babin) qui suivent avec obsession le procès hyper médiatisé d’un tueur en série. Après avoir été lancé à Karlovy Vary, le film sera présenté en ouverture du festival Fantasia, à Montréal, le 20 juillet.

«C’est vraiment un honneur d’ouvrir Fantasia, se réjouit le cinéaste. Ça va être une projection au Hall devant nos familles et nos amis. C’est une vitrine parfaite pour présenter le film à domicile.»

Les chambres rouges prendra l’affiche partout au Québec le 11 août.