Une sortie au restaurant qui ne restera pas sans remords pour ces clients

Des clients d’un restaurant de Laval qui n’ont pas payé leur facture lors de leur dernière visite au Carlos & Pepe’s ont été démasqués par le propriétaire de la succursale.

• À lire aussi: Agressée par le chauffard violent: «il m’a tirée par le cou et il a commencé à me frapper»

Harold Brunet-Stringer, l’entrepreneur à la tête du restaurant situé au Centropolis, s’est tourné vers les réseaux sociaux pour parvenir à identifier les clients fautifs.

Les quatre hommes dans la vingtaine avaient omis de payer leur facture qui s’établissait à plus de 200 $.

Le soir même après la publication des images des caméras de surveillance, ils avaient été retracés.

«Après une heure, j’avais 200 partages sur le ‘post’. J’avais des centaines de personnes qui nous écrivaient, qui avaient déjà les noms, donc on les a trouvés», dit-il, soulevant qu'environ 30 minutes ont suffi pour identifier les quatre clients.

«On avait les noms des personnes pis leurs Instagram pis leurs informations.»

TVA NOUVELLES

Devant l’ampleur de la situation, le groupe s’est présenté le lendemain au restaurant situé au cœur de Laval pour payer leur reçu, sans octroyer de pourboire au serveur.

«Bien, tu vois mon ‘partner’ est arrivé hier au restaurant, pis ils [les clients] avaient essayé d’appeler sûrement, mais on est fermé dans la journée. Ils ont appelé le soir pour s’excuser, et ils ont fini par payer la facture», exprime M. Brunet-Stringer.

TVA NOUVELLES

Le paiement ne s’est toutefois pas fait avec gaieté de cœur, alors que le groupe d’amis ne voulait pas payer pour leurs plats, qui étaient toujours en cours de préparation lors de sa fuite.

«[Quand] ils ont commandé la nourriture, ils savaient que le serveur allait commander la bouffe en arrière [...] ils ont commandé la nourriture, ils ont attendu qu’il y [aille] en arrière pour commander, puis ils sont partis sans recevoir leurs plats [...] ils ne voulaient pas payer pour la nourriture», a raconté le propriétaire du Carlos & Pepe’s de Laval à notre journaliste Kevin Crane-Desmarais, qui assure n’avoir pas porté plainte à la police pour le geste des jeunes délinquants.

TVA NOUVELLES

«Une erreur de jeunesse»

Rejoint par TVA Nouvelles, l’un des clients concernés par le délit assure regretter ce qu’il a fait, ajoutant que l’affaire lui a causé plusieurs soucis.

Déplorant ce type de vols, l’Association Restauration Québec (ARQ) appelle les restaurateurs à dénoncer ces situations fâcheuses.

«Ça reste un geste criminel, c’est du vol. Que les gens partent sans payer de façon volontaire comme dans la situation qui est là, comme c’est un acte criminel, nous on recommande de faire appel à la police, afin qu’il y ait un dossier, surtout dans un cas où en plus on a des images des fautifs», souligne son vice-président, Martin Vézina.

TVA NOUVELLES

*Voyez les explications de Kevin Crane-Desmarais dans la vidéo ci-dessus*