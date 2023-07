Voici ce que Milos Raonic et Denis Shapovalov ont fait durant les délais de pluie à Wimbledon

LONDRES | Comment s'occupent les joueurs durant les délais de pluie qui viennent parfois interrompre les matchs, surtout à Wimbledon? Les réponses diffèrent, mais le Canadien Milos Raonic, lui, en a profité pour faire des jeux-questionnaires sur les animaux avec Denis Shapovalov et l'entourage de ce dernier.

«Je me suis joint à eux dans le vestiaire. J'ai appris que les tortues marines pouvaient respirer par le derrière», a raconté Raonic, sourire en coin.

«Mon entraîneur est un grand fan de questionnaires. C'était l'une des questions. Mais elles ne sont pas toutes comme ça, je le promets!» a ajouté Shapovalov en riant.

«On a aussi eu un long débat sur quel animal était le plus meurtrier, a poursuivi Shapo. J'ai répondu le requin, quelque chose comme ça, et il m'a dit que c'était les moustiques, en raison de la malaria. On a ensuite eu une longue discussion qui a dû durer 45 minutes...»

La disposition des fauteuils aussi...

Bien sûr, les joueurs en profitent également pour continuer à s'échauffer, afin de garder la forme pour quand ils devront retourner sur le terrain.

Mais une chose est certaine, c'est que le temps est long dans pareilles circonstances. «On essaye de tuer le temps en parlant de n'importe quoi, a soulevé Shapovalov. De la disposition des fauteuils, par exemple...»