Weezer au Festival d’été: la nostalgie des années 1990 en force sur les Plaines

L’année dernière, la décennie 1990 était représentée par Alanis Morissette et Rage Against The Machine. En 2023, ce sera au tour de Green Day, des Foo Fighters et des vedettes de la soirée d’ouverture du Festival d’été, les membres du groupe rock Weezer, de porter fièrement le flambeau de la nostalgie des années de gloire du rock alternatif. Voici quatre choses à savoir sur la bande de Rivers Cuomo, de retour sur les plaines d’Abraham après dix ans d’absence.

Oui, ce sera nostalgique

Il n’y a qu’à jeter un œil sur la liste des chansons jouées à Toronto, mardi soir, pour se rassurer: Weezer fait une large place aux chansons de son album bleu et de Pinkerton, les pierres d’assises de son répertoire qui ont servi de trame sonore à plusieurs partys de cégep avant la crainte du bogue de l’an 2000. Vous entendrez donc, dans cet ordre ou pas, les indémodables Buddy Holly, Say It Ain’t So, Undone: The Sweater Song, tout comme des succès des années 2000 du genre de Hash Pipe, Island In The Sun et Beverly Hills.

Des amis du Québec

Les gars de Weezer aiment venir nous voir, et pas juste à Montréal et à Québec. Après avoir concentré leurs activités chez nous à Montréal durant la première décennie de leur carrière, ils ont ensuite décidé de s’aventurer sur la 20 et nos routes secondaires à partir de 2011 en faisant des arrêts à Saint-Gédéon-de-Beauce, Montebello, Rimouski et Lévis.

Une collaboration inédite sur les Plaines

Tous les festivals rêvent de voir des collaborations inédites sur scène durant un concert. Au Festival d’été, c’est arrivé quand Weezer avait invité MGMT, alors une jeune formation en pleine ascension, pour chanter Kids. Depuis, MGMT a sombré dans l’oubli et Weezer poursuit sa route.

Toujours prolifique

Ce n’est pas parce qu’il est généreux de ses succès d’antan que Weezer s’empêche de renouveler son répertoire. À voir le rythme de ses parutions, on peut même penser que les membres du groupe dorment dans leur studio. Depuis le début des années 2020, ils ont lancé deux albums (OK Human et Van Weezer) et quatre EP (la série SZNZ). Au total, ça donne 56 nouvelles chansons. Qui dit mieux?