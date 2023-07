L'ÉCUYER, Paul



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Paul L'Écuyer, survenu le 27 juin 2023, à l'âge de 91 ans. Il était l'époux de madame Marie-Paule Ferland.Outre son épouse adorée, il laisse dans le deuil ses enfants Marc (Suzie), Danyelle et Bruno (Karine), son petit-fils Jérôme, son frère Gilbert, ses beaux-frères et belles-soeurs Jacques, Yvon, Hervé, France, Lise et Andrée, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 9 juillet 2023, de 13h à 19h à laUne cérémonie aura lieu le mardi 11 juillet à 11h à l'église de La Visitation 1847 boul. Gouin E., Montréal, Qc H2C 1C8.