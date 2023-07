C’était un 6 juillet au Festival d’été: en 2003, Les Rita Mitsouko ont fait vibrer le Pigeonnier

Au fil des ans, le Pigeonnier a été le théâtre de nombreux rassemblements musicaux mémorables, et les retrouvailles entre Les Rita Mitsouko et le public de Québec, en 2003, se classent certainement quelque part au sommet de la liste.

• À lire aussi: Québec, ville gourmande: cinq endroits où manger sur le pouce pendant le FEQ

• À lire aussi: Festival d’été: il y aura des autobus, mais gare à la chaleur

• À lire aussi: Scandale sexuel: Rammstein n’est plus le bienvenu au Festival d’été de Québec

Dans le décor de ce qui est désormais nommé le parc de la Francophonie, Catherine Ringer et Fred Chichin étaient au sommet de leur art pour ce premier concert au Festival d’été en 9 ans (on les avait vus aussi en 1994).

C’était aussi, malheureusement, la dernière fois que nous allions voir Fred Chichin de son vivant. Il a été emporté par un cancer foudroyant en 2007.

Ce soir-là, cependant, tout le monde (le site était plein à craquer) avait le cœur à la fête, d’autant plus que Les Rita n’avaient pas lésiné sur les monuments de leur répertoire: Andy, Y’a d’la haine, Marcia Baila, le programme était copieux.

«C’était toujours extraordinaire, Les Rita Mitsouko», se souvient le directeur de la programmation du Festival d’été à l’époque, Jean Beauchesne.

C’était aussi le temps où les artistes français étaient plus nombreux à fréquenter les scènes du FEQ et à y faire courir les foules. «C’était un public qui avait grandi avec Indochine et Les Rita. C’était donc gagné d’avance», signale M. Beauchesne.