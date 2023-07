Deux employés de l'Institut Philippe-Pinel transportés à l’hôpital

Deux employés de l’Institut Philippe-Pinel ont été transportés à l’hôpital après deux violentes agressions en trois heures, jeudi.

Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) en a fait l’annonce dans un communiqué. Les circonstances des agressions qui ont fait «plusieurs blessés» n’ont pas été dévoilées par le syndicat.

Le SCFP dénonce depuis plusieurs mois les lacunes quant à la sécurité du personnel.

«Pas plus tard que [jeudi] matin, l’employeur nous reprochait de ne pas dépeindre positivement le milieu de travail lors des rencontres syndicales avec les nouvelles recrues, a dit la présidente du SCFP 2960, Marie-Ève Desormeaux. Pourtant, on ne fait que leur décrire la réalité: le personnel manque de formation, les employés expérimentés quittent, avec la perte d’expertise que cela occasionne.»

Plusieurs travailleurs souffriraient de stress post-traumatique. Le syndicat se désole du peu d’écoute qu’elle reçoit de la nouvelle direction de l’Institut.

Le SCFP s’inquiète de la situation, à l’approche des vacances de la construction. L’Institut compte présentement 840 employés syndiqués, mais il n’en resterait que 689 en raison des congés de maladie et des autres causes d’absentéisme, comme les vacances et les congés parentaux.

Le SCFP a rappelé que les plaintes à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) ont augmenté de 800% depuis 2022.