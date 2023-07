Doit-on expressément favoriser ses enfants dans un testament ?

Ça me fait rire quand les gens vous écrivent pour dire qu’ils sont convaincus qu’on ne peut pas disposer de ses biens à notre guise lors de notre décès. J’ai deux filles. Ni l’une ni l’autre ne mérite que je leur donne quoi que ce soit de plus à ma mort que ce qu’elles ont reçu de mon vivant.

Je me suis toujours privée pour qu’elles ne manquent de rien, mais on dirait qu’elles ne savent pas ce que c’est que la reconnaissance et la gratitude. Je trouvais ça difficile quand elles étaient ados, mais même rendues adultes, ça n’a pas changé. Leur égocentrisme est insupportable.

Aujourd’hui bien établies et pour des raisons qui leur appartiennent, elles n’ont jamais de temps pour moi. Avant la pandémie elles venaient me visiter de temps à autre, toujours à la course, jamais de temps pour s’asseoir et jaser. Oh ! j’allais oublier, elles venaient aussi à leur anniversaire ainsi qu’au temps des fêtes pour cueillir les généreux cadeaux que je leur faisais toujours.

Rendues à 33 et 35 ans, je n’ai jamais reçu un seul cadeau de leur part. Pas même des fleurs, du chocolat ou une carte pour ma fête ou pour la fête des Mères. Pas d’appels téléphoniques non plus ni de petits signes sur les réseaux sociaux. Dire que quand elles étaient jeunes, je leur organisais toujours un beau party de fête !

Ma demande de venir me visiter quand elles auraient un peu de temps libre était probablement démesurée puisque je ne les ai pas revues ni l’une ni l’autre. Quand après trois ans de silence complet j’ai appris que ma plus jeune était enceinte de son deuxième alors que je n’avais jamais rencontré le premier, ça m’a tuée.

Alors j’ai rencontré ma notaire et refait mon testament dans lequel mes filles ne sont même pas mentionnées. Elles n’auront rien. Je lègue l’ensemble de mes possessions à deux Fondations qui me tiennent à cœur. J’en ai aussi profité pour refaire mes préarrangements funéraires dans le détail. C’est mon droit le plus élémentaire de laisser ce que je veux à qui je veux.

Josée

Même si les parents ne remplissent pas leur rôle juste pour en tirer des gratifications, on ne peut vous blâmer d’agir ainsi, car cela allait de soi de vous accorder un minimum de respect et d’attention.