Émeutes, anarchie, vandalisme: la France a couru après

Depuis une semaine, la France se paie le triste retour de la plus vieille danse de son folklore politique: tout casser après une mort tragique.

Bien sûr que les policiers commettent des «bavures» et que certains peuvent avoir la gâchette facile. J’aimerais nous voir à leur place dans les mêmes circonstances.

Rappelons tout de même que ce jeune Nahel, dont la mort évitable sert de pur prétexte au chaos actuel, roulait à vive allure, sans permis, dans une voie réservée aux autobus, et refusa de se faire contrôler.

Certes, cela ne justifie pas qu’on lui tire dessus, mais il est bon d’avoir un portrait complet.

Pourquoi?

Le plus frappant pour moi, ce sont (encore et toujours) certaines «explications» médiatiques et politiques furieusement déconnectées du réel et aveuglées par l’idéologie.

La journaliste Blanche De Mérimée qualifiait ce désordre de «soulèvement ethnique des banlieues ensauvagées».

Les mots sont peut-être durs à entendre, mais c’est exactement de cela qu’il s’agit si on ose appeler un chat un chat.

Voyez pourtant les conneries qu’on nous sert.

Tout cela serait le résultat de la pauvreté, de l’exclusion, de la «stigmatisation». Pardon?

Depuis des décennies, l’État français engloutit des milliards dans ces quartiers «chauds»: rénovation urbaine, réinsertion sociale à coups de stages de travail et de retour facilité aux études, interventions communautaires, installations sportives, etc.

Tout cela dans un des pays au monde qui redistribue le plus les revenus du haut vers le bas.

Dans le département de Seine-Saint-Denis, épicentre de l’anarchie, le revenu moyen est plus élevé que la moyenne nationale.

La vérité toute nue est que nombre de ces voyous n’ont de français que des papiers d’identité, quand ils sont en règle, et haïssent la France.

Tout casser est leur façon de dire «j’existe» quand on n’a aucun projet positif personnel.

Ils habitent un univers mental qui prend parfois des allures tragi-comiques.

À Lyon, un jeune ressortissant algérien est accusé d’avoir volé dans un Monoprix saccagé par des émeutiers.

Il s’explique ainsi: «Je passais par-là, il y avait des collègues qui entraient dans le magasin, tout le monde se servait, j’ai pris des trucs.»

Des «collègues»?!?

Comment la France en est arrivée là?

Malgré les milliards engagés, elle a volontairement fermé les yeux sur des pans entiers de la question.

Lesquels? Les flux migratoires en provenance du Proche-Orient, l’islamisme qui prêche la haine de la France, l’absence du père, le fourmillement d’associations ethniques qui entretiennent le communautarisme, le nécessaire alourdissement des peines de prison et des mesures d’expulsion des migrants irréguliers, l’urgence d’inculquer des valeurs communes, etc.

Nous

Pour avoir longtemps glorifié la diversité communautaire, Emmanuel Macron a sa part de responsabilité.

Son discours, qui a pris du temps à changer, quand on l’examine dans la durée, fut longtemps le frère jumeau de celui que tient toujours notre Justin postnational.

Sommes-nous à l’abri de ce que vit la France? Bien sûr que non.