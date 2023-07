Floride: elle confond un sac de vomi avec un fœtus avorté

Une femme a causé l’émoi de plusieurs internautes en affirmant avoir trouvé un fœtus avorté dans sa chambre d’hôtel de Floride, le 27 juin dernier.

Dans une vidéo publiée sur Facebook, Àsh Whïté a expliqué qu’elle a dû réserver une chambre au Hilton Garden Inn. de Tallahassee afin d’assister à un rassemblement familial. Cette dernière a vite compris que la pièce n’avait pas été nettoyée.

Capture d'écran tirée de Facebook

En faisant le tour de la chambre, la jeune femme est tombée sur un sac de plastique rempli d’une substance rougeâtre. Ce dernier avait été caché dans le garde-robe.

«Nous avons contacté Planned Parenthood. Ça ressemble à un fœtus. Je vais partir avec», lui aurait alors expliqué une employée.

Capture d'écran tirée de Facebook

Planned Parenthood est l’une des principales organisations pro-choix des États-Unis.

Àsh Whïté s’est dite troublée par sa réaction. «Elle était tellement calme, comme si c’était normal, a-t-elle écrit sous sa publication Facebook. Elle m’a raconté que la femme avait sûrement pris une pilule abortive et qu’elle avait perdu son bébé dans la chambre».

La police s’est rendue afin d’aller chercher le sac et d’en analyser le contenu. Heureusement, selon un rapport rendu public le 5 juillet, le sac ne contenait que des vomissures et du vin.

Capture d'écran tirée de Facebook

La mésaventure de Àsh Whïté lui a donné le droit de se faire rembourser les coûts de son séjour.

Or, l’histoire est rapidement devenue virale. L’organisation pro-vie Students for Life of America a repris la vidéo afin de la partager sur sa page Instagram.

«Combien de bébés morts trouvent-ils dans cet hôtel? interroge le groupe dans sa publication, les bébés ne sont pas des poubelles, ils sont des trésors. Et cet enfant doit AU MOINS avoir un enterrement décent.»

Rappelons que la Floride est l’un des États américains qui restreignent le plus l’accès à l’avortement. Une loi controversée interdit la pratique après six semaines de grossesse.

«Les avortements seront simplement effectués en privé, sans supervision médicale et avec un risque accru pour la santé des femmes et leur bien-être physique et mental», avait alors réagi l’élue démocrate de Floride Lindsay Cross.

D'après les informations du Florida Standard